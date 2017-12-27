مشروع بتكلفة 20 مليون جنيه لحل مشكلة الصرف الصحي بـ"الجمرك" فى الإسكندرية

قال اللواء محمد عقل، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، أنه قد قام بالتنسيق مع اللواء محمود نافع، رئيس الصرف الصحي، وذلك لتنفيذ مشروع قومي "مشروع الدفع النفقي" لتطوير شبكة الصرف الصحي بنطاق حي الجمرك بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.



وأشار "عقل"، في تصريح له إلى أنه يجرى حاليًا أعمال الإحلال بشارع فرنسا بالمنشية، لرفع كفاءة الشبكة بالحي وتحويل مسار المياه إلى نفق المنطقة الوسطى وتحويل المياه إلى إنحدارها الطبيعي بداية من شارع قصر رأس التين إلى شارع فرنسا بالربط على نفق شارع الجزائر "نفق المنطقة الوسطى"، بعمق يصل إلى 5 امتار و10سم، ويصل قطر الماسورة إلى 1200ملل.



وأضاف "عقل"، أن مشروع الدفع النفقي يبدأ من جراج المتحدة أمام المحكمة وينتهي عند شارع قصر رأس التين، وذلك لتخفيف أحمال منطقة صرف الجمرك وحل مشكلة الصرف الصحي بمربع رأس التين.



ولفت إلى أن منطقة الجمرك للصرف الصحي ستقوم بالإشراف فنيًا على المشروع، كما يقوم بالمتابعة مديرعام الطرق بحي الجمرك ومدير إدارة المتابعة بالحي والإشراف على تنفيذ المشروع.