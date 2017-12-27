تحليل عينات المياه مجانا بزرزارة والسلام فى الغردقة

قامت الإدارة العامة للمعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بسحب عينات مياه من خزانات المواطنين وتحليلها مجانا للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية جاء ذلك ضمن فعاليات القافله المائية التى تقوم الشركة بتنفيذها على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "شركاء من أجل التغيير".



كما قام فريق التوعية بتعريف الأهالى بالخدمات التى تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة تطهير وتعقيم الخزانات وخدمة الخط الساخن ١٢٥ والذى يعمل طوال ٢٤ ساعة على تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

