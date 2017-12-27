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بنات البلد

احرصي على تناول أطفالك اليوسفي يوميا لهذا السبب

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:00 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
يعتبر اليوسفى من الفواكه الشتوية التي لها قدرة كبيرة وفعالة على محاربة البرد كما لها الكثير من الفوائد التى منحها الله تعالى .

أوضح الدكتور "أحمد صبري " أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة مدى أهمية وفوائد تناول اليوسفي للكبار والأطفال .

وقال "صبري " فى تصريحات خاصة ل(صدى البلد ) إن اليوسفي له قدرة فعالة على علاج الكثير من الأمراض وله فوائد عدة منها
إذابة الفضلات المتبقية من أكل اللحوم وتخفيض الكولسترول والدهون بالجسم كما يلعب دور بارزا بإنقاص وزن الجسم وهي أقوى من البرتقال في مقاومة الزكام ورفع مناعة الجسم ويخفف الكثير من الحساسية .

وأضاف أن اليوسفي له قدرة هائلة على معالجة الجيوب الأنفية وإذابة البلغم ويعمل اليوسفي كمضاد التهاب طبيعي للفطريات التي قد توجد بالأمعاء أو المعدة.

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