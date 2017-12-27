مدافع بتروجت يتقدم بمستندات أزمة المنشطات إلى اللجنة الوطنية اليوم ..فيديو

قال محمد دبش، مدافع فريق بتروجت، إنه يعاني من مشكلة في الأذن الوسطى منذ أن كان عمره 7 سنوات، لافتا إلى أنه أجرى عملية جراحية ويعالج بدواء الكورتيزون.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "مشكلة الأذن الوسطى تجددت معي في الكبر وأتلقى علاج دائم بسبب هذه المشكلة".



وأوضح: "بعد المباراة وأثناء كشف المنشطات سألني الطبيب عن الأدوية التي أتلقاها وأحضرتها له من حقيبتي وأبلغته بمشكلة الأذن الوسطى التي أعاني منها، وأنا لم أكن أعلم على الإطلاق أن علاج الأذن الوسطى مدرج بجدول المنشطات".



وأكمل: "أيضا أتناول فيتامين خاص بمشكلة الأذن الوسطى وعرضته على طبيب المنشطات، لكنه أبلغني أنه غير مدرج بالجدول ولكن الكورتيزون هو المحظور".



وأردف: "سأقدم التقارير الخاصة بحالتي الطبية وكافة مستندات علاجي إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات اليوم، وأتمنى أن تلتمس الوكالة عدم علمي بأن العلاج الذي أتلقاه به مواد مدرجة ضمن قائمة المحظورات".