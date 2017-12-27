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حوادث

ضبط سيدة لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالغردقة

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:06 ص
صورة آرشيفية
صورة آرشيفية
محمد الشريف
ألقى ضباط وحدة مباحث الآداب بالبحر الأحمر، القبض على سيدة لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم ضبطها أثناء ممارستها الرذيلة مع عاطل داخل إحدى الشقق السكنية بالغردقة.

وردت معلومات أمام العقيد عبدالله عباس، رئيس مباحث الآداب بالبحر الأحمر، تفيد بقيام "س ع - 27 سنة - دون عمل"، بممارسة أعمال الدعارة السرية مع الرجال راغبي المتعة الجنسية المحرمة مقابل أجر ودون تمييز .

وبناء على تعليمات اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء عصام العزب، مدير المباحث الجنائية، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن العقيد عبدالله عباس، رئيس قسم حماية الآداب، والرائد شريف خليل، وكيل القسم، من ضبط المتحرى عنها، أثناء تواجدها بشارع المدارس، لممارسة الدعارة السرية مع عامل من محافظة المنوفية، وذلك مقابل أجر مادي 300 جنيه مصري.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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