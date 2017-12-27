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أخبار العالم

اليابان تحد من تصاريح العمل لطالبي اللجوء اعتبارا من العام المقبل

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
قررت الحكومة اليابانية الحد من تصاريح العمل لطالبي اللجوء اعتبارا من عام 2018 المقبل ، وذلك على خلفية الارتفاع الحاد في عدد مقدمي طلبات اللجوء الذين يٌعتقد أن هدفهم من اللجوء هو البحث عن عمل، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على هذه المسألة.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء عن هذه المصادر قولها "إن النظام الحالي في اليابان - والذي تم تقديمه عام 2010 - يوفر تصاريح عمل لجميع طالبي اللجوء بعد ستة أشهر من تقديمهم طلبات للحصول على صفة لاجئ ، وبموجب التعديلات المقررة، لن تسمح وزارة العدل اليابانية بتوفير فرص عمل سوى للأشخاص الذين يُعتقد أنهم يتمتعون بفرص عالية في الاعتراف بهم كلاجئين".

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يحرم مقدمو طلبات اللجوء الفارون من تسديد الديون ، من صفة اللاجئ وحق العمل في اليابان ، وترحيلهم إلى موطنهم بعد انتهاء فترة سريان إقامتهم.

يشار إلى ارتفاع عدد طلبات الحصول على صفة اللاجئ منذ تنقيح الدستور الياباني عام 2010 ، وارتفع الرقم من ألف و202 لاجئ في عام 2010 إلى 10 آلاف و901 عام 2016 الماضي، بل ومن المتوقع أن يصل إلى 17 ألف لاجئ مع نهاية العام الجاري.

يذكر أنه لم يتم الاعتراف سوى بـ 28 شخصا كلاجئين عام 2016، مما أثار انتقادات دولية بأن اليابان مغلقة أمام اللاجئين.

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