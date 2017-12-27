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برلمان

برلمانية تطالب بفتح مراكز الشباب لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:19 ص
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
طالبت النائبة سعاد المصري وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في اجتماع اللجنة أمس، مع وزير الشباب والرياضة مهندس خالد عبد العزيز بضرورة تدريب الشباب علي إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأكدت علي أن التمويل وحده لا يكفي دون التدريب والإعداد الجيد للشباب من أجل ريادة الاعمال وأكدت النائبة نجاح مبادرة مشروع ال58 مصنعا ببورسعيد، وأكدت سعيها في إعادة تكرار المبادرة في مشروع ال58 مصنعا في بورسعيد بعد نجاحها تلبية لرغبة شباب بورسعيد.

كما أكدت أن طبيعة بورسعيد تجارية ومن خلال مبادرة اللجنة تم اعتماد حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد وتتمني أن يتم افتتاحها قريبًا لخدمة شباب بورسعيد علي الوزارة من خلال تدريب شباب بورسعيد سوف يتم نمو وازدهار الصناعة في بورسعيد أيضًا وأكدت النائبة أن الشباب لديهم الطاقات لإدارة الأعمال ولكن علينا أن نظل نرعاهم وعلي وزارة الشباب توفير منافذ بيع لمنتجاتهم داخل مراكز الشباب. 

وأكدت النائبة أن يكون التدريب بمقابل مادي وذلك لتحفيزهم علي المشاركة واختيار الأوائل منهم وتسليمهم مشروعات برعاية الوزارة.

وعلي الفور استجاب وزير الشباب للمبادرة وأكد علي تسخير وتوحيد كافة الإمكانات والجهود لخدمة المبادرة، وأكد الوزير انه بالفعل اتفق مع المهندس محمد زكى السويدي رئيس الائتلاف علي توفير منافذ لبيع احتياجات الأسرة ولا مانع نهائي أن يتم أيضا عرض منتجات الشباب بمراكز الشباب وفتح المعارض لهم.

ومن جانبها أثنت النائبة سعاد المصري علي دور وزير الشباب في التطور الذي شهادة وزارة الشباب في عهد الوزير خالد عبد العزيز.

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