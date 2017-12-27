اليوم.. أولى جلسات محاكمة 20 متهما في "أحداث اطفيح"

تنظر اليوم محكمة جنح اطفيح أولي جلسات محاكمة 20 متهما بينهم قبطي في الاحداث التي شهدتها قرية كفر الواصلين .



وكان المستشار حاتم فاضل المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية امر باحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وتضمن امر الاحالة الذي أعده المستشار محمد علي حمودة رئيس نيابة الصف احالة 15 متهما محبوسا و4 هاربين جميعهم مسلمون وقبطي واحد هو عيد عطية سعد ابراهيم مالك المنزل مسرح الاحداث كما تم نسخ صورة من القضية باحالة متهم حدث لمحاكمته امام محكمة الطفل للاختصاص.



وكانت امرت النيابة بحبس المتهمين علي ذمة التحقيقات وانكر المتهمون خلال تحقيقات استمرت 18 ساعة متواصلة باشرها فريق من النيابة ضم كل من احمد حسني ومحمد سراج واسلام نزار وكلاء اول نيابة الصف الاتهامات المنسوبة اليهم حيث قرروا عدم صلتهم بالاحداث من قريب او بعيد وانهم القي القبض عليهم من منازلهم او من اماكن اخري بالقرية تبعد تماما عن مكان المنزل الذي وقعت به الاشتباكات.



ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات استغلال الدين كوسيلة لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتن مما يترتب عليه الاضرار بالوحدة الوطنية والتجمهر والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف واتلاف عمدي لممتلكات المجني عليه صاحب المنزل ودخول عقار مسكون بقصد ارتكاب جريمة والضرب كما امرت بحبس مالك المنزل بتهمتي انشاء مبني بدون ترخيص وادارة منشاة "حضانة" بدون ترخيص.