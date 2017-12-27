مصرع 12 شخصا أصيبوا بالتسمم بالدومينيكان.. وإصابة 21 آخرين

أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان مصرع 12 شخصا ونقل 21 آخرين إلى المستشفى لإصابتهم بالتسمم بعد تناولهم لخمور محلية الصنع تحتوي على مادة "الميثانول".



ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء عن المسئولين قولهم إن أولى حالات الوفاة وقعت الأسبوع الماضي فيما أصيب باقي الأشخاص بالتسمم مؤخرا بعد تناولهم نفس نوع الخمور خلال جنازات الضحايا الأوائل.



بدوره، قال وزير الصحة التاجراسيا جوزمان إن المسئولين يحاولون العثور على مصدر هذه الخمور ولم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.



وتقول السلطات إن الوفيات وقعت بالقرب من الحدود مع هاييتي، مشيرة إلى أن عددا غير معروف من الأشخاص قد لقي مصرعه في هاييتي.

