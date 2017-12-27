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علماء يتوصلون لعلاج لمرضى فرط الحساسية لمنتجات الألبان

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:05 ص
صدى البلد
أ ش أ
توصل فريق من الباحثين في المركز الدولي للأبحاث الالتهابات المعوية في مدنية ليل الفرنسية، إلى علاج للحساسية المفرطة لسكر اللاكتوز المتواجد في الألبان، الذي يعانى منه ما بين 30 - 50 % من الشعب الفرنسي.

وأوضح الفريق البحثي الفرنسي أن هذا الإفراط الشديد في الحساسية لمنتجات الألبان ناتج عن عجز الجسم في إفراز البروتين المعروف باسم "اللكتاز"، والمسؤول عن تحول سكر اللبنوز إلى جلوكوز في الأمعاء، والذي يسمح بهضم المنتجات اللبنية، وبالتالي فهو لا يهضم جيدا وينجم عن تخميره في الأمعاء آلام وانتفاخ في البطن ، ونوبات إسهال وإمساك، بالإضافة إلى خطورة في ارتفاع ضغط الدم وآلام في المفاصل والصداع.

ويجرى الباحثون حاليا اختباراتهم على جزىء قادر على تنشيط المستقبلات المعوية مما يؤدى إلى زيادة إفراز "اللكتاز"، وبالتالي حدوث توازن غذائي للأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة لمنتجات الألبان.

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