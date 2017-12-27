البرلمان الكويتى يبحث مكافحة الفساد فى صفقات طائرات

أكدت صحيفة الراى الكويتية ان جلسة البرلمان -مجلس الامة- أمس ناقشت مكافحة الفساد بدءا من صفقة طائرات «يوروفايتر»، إلى شقيقتها صفقة مروحيات «كاراكال» وعمولتيهما المليونية، إلى بند الضيافة في وزارة الداخلية، إلى شبهات في ترسية مناقصات، كلها على خط مستقيم، «تنهش» في «لحم» المال العام.



ونقلت الصحيفة عن النائب عبدالله الرومي قوله إن الحكومة أحالت تقرير اللجنة القضائية المكلفة التحقق مما أثير من شبهات في الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى هيئة مكافحة الفساد، معلنًا أن في لجنة المناقصات «أرقاما هائلة والحساب الختامي ارتفاع 50 %؛ فيما دعا النائب حمدان العازمي الحكومة والوزراء المعنيين الى القضاء على الفساد والعمولات المرتبطة بصفقاته، ومنها صفقة طائرات «يوروفايتر» التي بلغت عمولتها 465 مليون دولار، وصفقة مروحيات «كاراكال» التي تجاوزت عمولتها 60 مليون دولار، وبند الضيافة في وزارة الداخلية الذي تجاوز الـ33 مليون دينار.



اما رياض العدساني نائب رئيس الوزراء فطالب حكومته برسم السياسة العامة والتنسيق والربط بين الوزارات المختلفة «والحكومة عندما تدعي وجود عجز فإن عليها أولًا محاربة الفساد والحد من الهدر والمناقصات التي فيها اوامر تغييرية»، موضحا ان لجنة الميزانيات البرلمانية وضعت قيودا حول هذا الأمر، داعيا رئيس الحكومة للاتيان ببرنامج عمل جديد «خاصة وان برنامج العمل السابق كان فاشلًا مع احترامنا لجميع الوزراء وقد قدمنا استجوابا بشأنه؛ مؤكدا أنه سيراقب العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة «ومثلما قدم 4 استجوابات في السابق لا مانع لديه من تقديم استجواب خامس لرئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء في حال إخفاقهم».