ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اعتقال 28 في فنزويلا بعد أعمال نهب وعنف في عيد الميلاد

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:14 ص
صدى البلد
رويترز
قالت سلطات فنزويلا إنها اعتقلت 28 شخصا في ولاية بوليفار بجنوب البلاد بسبب أعمال نهب وإخلال بالنظام في يوم عيد الميلاد وذلك في أحدث اضطرابات يشهدها البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة.

وفرقت السلطات خلال الأيام الماضية احتجاجات ورفعت حواجز وضعت على طرق في أرجاء البلد العضو في أوبك احتجاجا على نقص الغذاء وانقطاعات الكهرباء وارتفاع الأسعار وتحديد حصص لبيع الوقود.

وقال رئيس الغرفة التجارية المحلية فلورينزو سكيتّينو لرويترز أمس الثلاثاء إن عشر متاجر أغلبها لبيع الخمور تعرضت للنهب عندما حل الظلام يوم عيد الميلاد في بوليفار.

وفي ولايات بغرب فنزويلا قامت الشرطة والجيش بحراسة محطات البنزين حيث اصطف العملاء في صفوف طويلة ولم يسمح ببيع أكثر من 35 لترا لكل عميل.

ويلقي منتقدون اللوم على الرئيس نيكولاس مادورو والحزب الاشتراكي الحاكم في التدهور الاقتصادي قائلين إنهما يصران منذ وقت طويل على اتباع سياسات مركزية بينما يتجاهلون تفشي الفساد وعدم الكفاءة.

وتقول الحكومة إنها ضحية "لحرب اقتصادية" يشنها خصومها السياسيون وقوى خارجية يمينية تريد الإطاحة بمادورو في انقلاب.

ترشيحاتنا

الجيش السوري يمهل مسلحين محاصرين قرب الحدود الإسرائيلية 72 ساعة للاستسلام

«دبش»: ما يحدث معي بسبب لعبي لبتروجت وليس للأهلي أو الزمالك.. فيديو

فضيحة جنسية كبرى تهز مايكروسوفت وأمازون واعتقال مديرين كبار

المفتي السابق يوضح معنى حديث «بعثت بالسيف بين يدي الساعة»

ضعى عصير ليمون وخميرة على وجهك ولاحظي النتيجة

إليسا تحتفل بـ "الكريسماس" مع صديقها وديع النجار

شاهد.. «الديفا» تتألق في تقديم أغنية «بشتاقلك ساعات»

شاهد.. أحمد عز مع محمود حميدة في أول يوم تصوير لـ"يونس"

الرئيس السيسي يصدق على تعديل سن التقاعد لرتبة "الفريق" لتصبح 64 سنة

"الوزراء": تعيين مصابي الثورة والعمليات الحربية والأمنية بمؤسسات الدولة

يطلب الزواج من طليقته.. فيديو

دراسة مخيفة: العالم يدخل العصر الجليدي بعد 20 سنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ..قصر الأميرة خديجة بحلوان قبل و بعد تطويره بـ28 مليون جنيه

«تسلم الأيادي».. «صدى البلد» يرصد ردود فعل عابري الكباري العائمة بالإسماعيلية.. صور

شاهد.. جولة ملكتي جمال مصر واليونان في الأهرامات

إطلالات جميلات هوليوود على السجادة الحمراء لعام 2017.. صور

شاهد.. تدريبات بدنية لحكام الدوري على هامش التحليل الفني

فيديو

تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر..فيديو
تعرف على أسعار العملات الأجنبية بشاشة تداول البنك الأهلي .. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات .. فيديو
سميرة سعيد تكشف علاقتها بالراحل بليغ حمدى «فيديو»
سميرة سعيد لـ «صاحبة السعادة»: «عايزة عمري يرجع لـ 5 سنين تقدري ترجعيني».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح صرف بدل بطالة للعاملين حال إجبارهم على الاستقالة؟

هل تؤيد مقترح صرف بدل بطالة للعاملين حال إجبارهم على الاستقالة؟