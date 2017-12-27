قرقاش: محور الرياض والقاهرة "حائط صد عربي"

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش ان التنافس الجيوستراتيجي الجاري في المنطقة الحاجة الأكثر إلحاحًا إلى تعزيز المحور العربي وعمودية الرياض والقاهرة، والتنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صد عربي".



وأضاف عبر حسابه على موقع الرسائل القصيرة تويتر" اليوم: إن هناك محاور إقليمية عدة تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي، وأطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، والرد العربي مطلوب وعبر تكاتف وتعاون وتنسيق يدرك أبعاد ما يجري.



وتابع: النظام العربي في مأزق والحل في التعاضد والتكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول، والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة؛ بل عواصمه مجتمعة.