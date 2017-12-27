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تعرف على أسعار العملات الأجنبية بشاشة تداول البنك الأهلي .. فيديو

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:15 ص
صدى البلد
نـدي هـشام
عرضت فضائية "أون لايف"، بيانًا بأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وفقًا لشاشة تداول عملات البنك الأهلي اليوم، الأربعاء.

وسجل الدولار الأمريكي 17.6 جنيه للبيع و17.7 جنيه للشراء، واليورو 20.84 جنيه للبيع، 21.02 جنيه للشراء، والجنيه الإسترليني 23.47 للشراء، 23.09 جنيه للبيع، الريال السعودي 4.69 جنيه للبيع، وللشراء 4.71 جنيه، والدرهم الإماراتي 4.79 جنيه للبيع، وللشراء 4.81 جنيه، والدينار الكويتي 58.63 جنيه للشراء، 58.24 جنيه للبيع.

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