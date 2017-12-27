7ص // قصور الثقافة تحتفل بمئوية الزعيم "عبد الناصر" على مدار العام



تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، عدد من الفعاليات االثقافية بمناسبة مئوية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في شهر يناير 2018.



وتتناول أدوار الزعيم المتعددة، حيث ينظم فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد عدة ندوات خلال الفترة من شهر يناير حتي شهر أكتوبر 2018، وتتضمن عقد ندوة بدء افتتاح الفعاليات حول جمال عبد الناصر الزعيم والإنسان يلقيها الروائي محمد جمال الدين بقصر ثقافة الفيوم يوم 15 يناير.



كما تعقد ندوة بعنوان "عبد الناصر وطلاب الجامعات والشباب بصفة عامة" يلقيها د.محمد السعيد ادريس وذلك بجامعة الفيوم يوم 21 فبراير، وعقد ندوة ثالثة حول "عبد الناصر والمرأة المصرية" يلقيها الشاعر محمد حسني وذلك بمكتبة الفيوم العامة يوم 20 مارس.



وتُعقد ندوة بعنوان "عبدالناصر والفنون" يلقيها عزت زين وذلك بمكتبة بيت ثقافة طامية خلال شهر إبريل، وندوة أخري بعنوان "عبدالناصر وحقوق الطبقة العاملة" يلقيها كمال أبو عيطة بقصر ثقافة الفيوم، وببيت ثقافة إطسا تقام ندوة بعنوان "عبد الناصر في مواجهة الاستعمار" يلقيها عصام الزهيري خلال شهر يونية، بجانب عقد ندوة "عبد الناصر وثورة يوليو المبادئ الستة والانجازت" يلقيها عويس معوض بمكتبة الطفل والشباب بطامية خلال شهر يوليو.



وبنادي محافظة بالفيوم تقام ندوة بعنوان "عبد الناصر والوحدة الوطنية" خلال شهر أغسطس، بالإضافة لعقد ندوة بعنوان "رحيل عبد الناصر في السينما والأدب" يلقيها عبد الحكيم اللواج بنادي قارون بالفيوم خلال شهر سبتمبر، بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، وتقام ندوة بعنوان "عبد الناصر أبن المؤسسة العسكرية حامية الثورة والوطن" يلقيها طارق سيد علي خلال شهر أكتوبر.

