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أخبار البلد

خالد العامري: قانون المستشفيات الجامعية الجديد يتجاهل حقوق البيطريين.. فيديو وصور

السبت 30/ديسمبر/2017 - 10:03 ص
صدى البلد
كريم عاطف - تصوير / محمد يوسف
قال خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، إن قانون المستشفيات الجامعية تم الاعتراض عليه من قبل النقابة، لأنه حتى الآن يتجاهل كافة حقوق البيطريين، مشيرا إلى أنه يخص المستشفيات الجامعية بكامل منشآتها ولكن لم يضع المستشفيات البيطرية ضمنها بالرغم من وجود منشأة تسمى مستشفى جامعى بيطرى ولم تذكر في القانون.

وأضاف العامري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون المستشفيات الجامعية يناقش الآن فى مجلس النواب، ولكن لم يستمع أحد لمطالب البيطريين، لافتا إلى أنه يوجد على مستوى الجمهورية 18 كلية طب بيطرى ويوجد بكل منها مستشفيات.

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