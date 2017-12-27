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أخبار البلد

الإنتاج الحربي: التعاون مع القوى العاملة هدفه إيجاد فرص عمل للشباب والتواصل

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:26 م
صدى البلد
أماني نوار
قال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، نائب رئيس اتحاد العمال إن التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة هدفه تسهيل فرص عمل للشباب عن طريق تسجيل بياناتهم لدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي مما سيتيح لهم التواصل معها بكل سهولة .

وأضاف النقيب في تصريح "لصدى البلد" أن فكرة التعاون جاءت بعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في أكثر من مشروع على مستوى الجمهورية موضحا أن تلك المشاريع ستتطلب أيدي عاملة في الفترات القادمة علاوة على أن وزارة الإنتاج الحربي تتسم بسهولة تسجيل بيانات طلب الوظائف .

وأكد النقيب أن الموقع الإلكتروني سيمكن الشباب إدخال بياناته وخبراته علي الموقع حتي يمكن أن تتصل به الشركات التي بها فرص عمل مناسبه له بالإضافة إلى أنه تم تزويد عدد خمسون مكتب تابعه الوزارة بالخاصية الإلكترونية الجديدة وفي يناير العام الجديد سيتم تزويد خمسون مكتب آخر بالخاصيه الالكترونيه تابعة لوزارة القوى العاملة

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