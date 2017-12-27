ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محكمة جنايات القاهرة تفجر مفاجآت في قضية التخابر مع حماس.. فيديو

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 09:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الصاحى
عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة المستشار محمد شيرين فهمي خلال جلسة محاكمة الإخواني محمد مرسي العياط وعدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والتي استعرض خلالها عدد من المستندات التي تثبت استعانة الإخوان وحماس بعناصر من كتيبة المجاهدين لتنفيذ مخططات إرهابية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد استكملت اليوم، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس".

واطلعت المحكمة على مظروف ضم تقرير هيئة الأمن القومى وتبين أنه مثبت فى التقرير أنه تم رصد استمرار العناصر القيادية بجماعة الإخوان بالارتباط بحركتي حماس والجهاد وعقد اجتماعات مكثفة مع التنظيمات التكفيرية والجهادية لتنفيذ مخططات إرهاب الشعب المصرى قبل وأثناء ثورة 30 يونيو وحتى الآن، لإثارة الفوضى وترهيب المتظاهرين السلميين، من خلال تجميع مجموعات شعبية من فترة الظهر وحتى فجر اليوم التالى والتخفى فى بيوت الإخوان.

ووفقا للتقرير أدارت تلك المجموعات قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، ومساندة تلك التحركات من خلال قناة "مصر 25"، وكان هدفها إحداث أعمال شغب وعنف وبلطجة، لإخافة وإرهاب المتظاهرين السلميين.

وأضاف التقرير أنه تم رصد دخول عدد من عناصر كتائب القسام بطريق التسلل ومشاركتهم فى إثارة الفوضى والعنف وإطلاق النيران على المتظاهرين لتنفيذ المخطط المتفق عليه قيادات الإخوان مع عناصر حزب الله، وتم رصد استعانة قيادات الإخوان المسلمين بالتنسيق مع قيادات حركة حماس، لتنفيذ الهجوم على كمين الضرائب العقارية وكمين الشيخ زويد، بالاستعانة بقيادات جناح حركة الجهاد الفلسطينية، حيث تسللوا بطرق غير مشروعة للدخول إلى سيناء والقيام بعمليات إرهابية ضد القوات المسلحة ورجال الشرطة بسيناء.

وضمت المستندات أيضا، رصد تسجيل صوتى بين شخصين أحدهما يدعى عبد الرحمن داود، عضو سابق بمجلس الشورى عن العريش، تبين من خلال التحريات السرية أنه تلقى اتصالا تليفونيا من السلفى حسام فوزى جبر، المقيم بالعريش شمال سيناء، وثبتت علاقته بالعناصر الجهادية فى سيناء ويعمل لصالح الإخوان المسلمين، وقام السلفى جبر بإبلاغ الإخواني عبد الرحمن بتحركات عناصر من المعارضين يوم 30 يونيو.

وعرضت المحكمة المرفق رقم 11 من الحرز رقم 4، وهو عبارة عن مظروف أزرق اللون، والذي يكشف عن لقاء بين نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل للحديث عن الانتخابات الرئاسية عام 2012، واحتوى الحرز على عناوين فرعية مثل "ترشيح مرسي بعد استبعاد الشاطر وحازم أبو إسماعيل"، و"أخطاء عبد المنعم أبو الفتوح خلال حملته الانتخابية وعلاقته بالإخوان".

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

تدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.

ترشيحاتنا

يضبط زوجته الشابة فى أحضان عشيقها بفراشه فأشعل النيران بها:"تستاهل "

حارس دكرنس يرفض مغادرة قبر «حامد» لاعب الزمالك السابق.. فيديو

هداف الدوري الإنجليزي.. «هاري كين» يتفوق على «صلاح» ويتصدر هدافي البريميرليج

مقيمة بالإمارات تكشف تفاصيل مأساة سيدة «السرطان» المصرية وسبب منعها من العودة.. فيديو

"علاء مبارك" يهنئ الإسماعيلى بالفوز على الرجاء

في ذكرى وفاته.. تعرف على أزمة يوسف فخر الدين بسبب زوجته

رئيس نادي أٌحد السعودي: عماد متعب خارج حساباتنا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر بتاريخ 27-12-2017 الدوري الإنجليزي.. كورة لايف

الإعلام التركي يؤكد تعرض تميم لمحاولة انقلاب.. وقطر تنفي

إطلالات صادمة لـ"جيجي وبيلا حديد "خلال عام 2017...صور

تعرف على محطة «ديسابر» التدريبية المقبلة بعد اقتراب رحيله من الإسماعيلي

«فاطمة» طفلة قتلها أبناء الشيطان .. نجل عمها وصديقه شقا بطنها بعد تناوب هتك عرضها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال حافل بالمطار لبعثة مصر ببطولة العالم للذكاء بماليزيا .. صور

إطلالات صادمة لـ"جيجي وبيلا حديد "خلال عام 2017...صور

بالصور .. بروفات مايا دياب قبيل حفلها بمدينة نصر

"أبوريدة" وثنائي الجبلاية يشاركون فى عزاء ناشئ الزمالك السابق.. صور

إصابة 17 شخصا فى حادث تصام سيارتين بطريق "رأس سدر"..صور

فيديو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تقف حائط صد ضد الإرهاب نيابة عن العالم..فيديو
أحمد موسى: سيتم عرض فيديوهات ومكالمات مسجلة لتآمر وتجسس الإخوان على مصر.. فيديو
معتز الدمرداش يتقمص شخصية المعلق محمود بكر في تقديم برنامجه.. «فيديو»
عروس عراقية تروي تفاصيل زفافها الغريب إلى شاب مصري.. فيديو
محكمة جنايات القاهرة تفجر مفاجآت في قضية التخابر مع حماس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح صرف بدل بطالة للعاملين حال إجبارهم على الاستقالة؟

هل تؤيد مقترح صرف بدل بطالة للعاملين حال إجبارهم على الاستقالة؟