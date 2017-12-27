إحصائيات صادمة لمرضى الخرف حتى عام 2050.. لن تصدق

كشفت تقارير اجري مؤخرا في منظمة مرض الزهايمر الدولية ان هناك أكثر من 9.9 مليون حالة جديدة من الخرف تحدث سنويا في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لم نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية



وهذا يعني أن هناك شخصا ما في العالم يتطور لديه اعراض مرض الخرف كل ثلاث ثوان، وهو أمر مؤرق للغاية، حيث افاضت ايضا التقارير أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في البلاد النامية.



وكان هناك ما يقدر بنحو 50 مليون شخص مصابين بالخرف، ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم كل 20 سنة تقريبا، ليصل إلى 75 مليون شخص في عام 2030، و 131.5 مليون شخص في عام 2050.



ويعيش الكثير من الناس الآن حياة أطول وأكثر صحة، وبالتالي فإن سكان العالم لديهم نسبة أكبر من كبار السن، وهو ما سيؤدي الى أزمة الخرف المتصاعدة وفرض ضغوط هائلة على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.