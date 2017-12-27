أحمد موسى: سيتم عرض فيديوهات ومكالمات مسجلة لتآمر وتجسس الإخوان على مصر.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم عرض جميع الفيديوهات والمكالمات المسجلة لعمليات تآمر وتجسس أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على مصر بالصوت والصورة خلال جلسات المحاكمة القادمة لكشف مخططات تلك الجماعة الإرهابية.



وأضاف "موسى" في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، كانت تعمل على تأجير شقق لأعضاء الجماعة الذين كان يتم استقدامهم من المحافظات لدعم الجماعة وإثارة الفوضى والشغب في الشوارع، مشيرا إلى أن شركات الإرهابيين لحسن مالك وخيرت الشاطر كانت تأوي العناصر الإرهابية والإجرامية داخلها والدفع بها للشوارع وقت الحاجة إلى إثارة الشغب.



وأشار إلى أن الشعب المصري كشف مخططات تلك الجماعات الإرهابية وما كانت تسعى لتنفيذه وتخابرها مع حركة حماس، مشيرا إلى أن أيادي تلك التنظيمات الإرهابية ممزوجة بدماء المصريين.