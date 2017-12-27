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عروس عراقية تروي تفاصيل زفافها الغريب إلى شاب مصري.. فيديو

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 09:58 م
ٍسهير العروس العراقية
ٍسهير العروس العراقية
إسلام الطوانسي
قالت "سهير" عروس عراقية تزوجت من مصري، إنها تردّدت في إقامة حفل زفاف نظرًا لأن أهلها غير موجودين وغير مقيمين في مصر.

وأضافت "سهير"، في حوارها ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أنها اعتمدت على جدعنة البنات المصريات الموجودات معها على جروب على الإنترنت، على أن يكونوا هن المعازيم والحضور.

وأشارت "سهير" إلى أنها قامت بحجز قاعة لـ150 فرداً في حين أنها كانت واثقة من حضور 30 فرداً فقط، ولكن المفاجأة كانت في حضور عدد كبير جدًا من الناس لحضور الزفاف ومشاركتها الفرح هي وعريسها الذي كان أهله خارج مصر أيضاً.

ووصفت "سهير" المشهد عند وصولها قاعة الأفراج، بأنها شعرت بأن الشعب المصري كله كان حاضرًا للفرح، وانهالت الزغاريد من الحاضرات وشاهدت الفرحة في عيونهن وكأنه زفاف أحد شقيقاتهن.

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