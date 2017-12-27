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«البورصة في 2017».. المؤشر الرئيسي يقفز 19%.. 22 ألف مستثمر جديد و1150 صندوقا أجنبيا.. و46 شركة ترفع رأسمالها بنحو 10 مليارات جنيه

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:01 م
صدى البلد
محمد صبيح
  • البورصة في تقريرها لعام 2017
  • أحجام التداول تقفز بنحو 292 مليار جنيه
  • المؤشر الرئيسي للسوق يرتفع بنحو 19%
  • متوسط التداول يزيد عن مليار جنيه يوميا

شهدت البورصة المصرية تحسنًا ملحوظًا في أداء المؤشرات الرئيسية للسوق خلال عام 2017، حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفاعًا بنحو 19% وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية خلال نفس العام.. كما حافظ السوق على أفضل أداء على مستوى العالم منذ يونيو 2013 وفقًا لمؤشرات مورجان ستانلي.

وذكر التقرير السنوي للبورصة، أن مؤشري EGX70 و EGX100 سجلا ارتفاعًا بنحو 78% و 77% على التوالي.

وقفزت أحجام التداول في السوق لتسجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام حيث كسرت قيمة التداول السنوي للسوق الرئيسي حاجز 292 مليار جنيه منهم 252 مليار جنيه في الأسهم فقط وهو رابع أعلى مستوى تداول يتحقق في تاريخ البورصة والأعلى منذ 2009، ويزيد بنحو 41% مقارنة بالعام السابق عليه.

من جانب آخر، قفز متوسط التداول اليومي إلى ما يزيد عن مليار جنيه يوميًا مقارنة بنحو 741 مليون جنيه في العام السابق عليه.

كشفت البورصة المصرية دخول نحو 22 ألف مستثمر جديد للسوق خلال عام 2017، مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر جديد العام السابق عليه، بزيادة تقترب من 30% في أعداد المستثمرين الموجودين الجدد.

والجدير بالذكر دخول نحو 1150 صندوقا ومؤسسة أجنبية إلى السوق، مقارنة بنحو 900 مؤسسة وصندوق أجنبي في 2016 .

وأشار التقرير السنوي الذي أصدرته البورصة المصرية لعام 2017، إلى تحسن ملحوظ في عمليات القيد حيث قفزت قيمة رؤوس أموال الشركات المقيدة في السوق خلال العام إلى ما يقرب من 2.5 مليار جنيه بارتفاع قدره 162% عن العام السابق عليه، من خلال قيد عدد 3 شركات.

وأضاف التقرير: مع الخطوات الحالية التى تقوم بها الحكومة في تفعيل برنامج الطروحات فمن المتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة القادمة تحسنًا ملحوظًا في هذا الملف.

وقالت البورصة المصرية في أحدث تقرير صادر لها، إن زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2017، حيث تم تنفيذ أكثر من 46 زيادة رؤوس أموال بقيمة تتجاوز 9.7 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 86% مقارنة بالزيادات المتحققة فى العام الماضي، منها 4.2 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

وأضاف التقرير: أسهمت حملات الترويج التى تقوم بها إدارة البورصة فى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصري بشكل كبير، حيث شهد العام حملات ترويج مكثفة فى عدد من مراكز المال العالمية مثل لندن ونيويورك للقاء عدد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والتي تدير أصولا تقترب قيمتها من 5 تريليونات دولار.

وتم خلال اللقاءات استعراض آخر المستجدات والتطورات التي شهدها سوق المال المصري وكذلك أبرز خطط التطوير التي تتبناها البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى استعراض التطورات الاقتصادية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر.

تابع التقرير: انعكس ذلك بشكل كبير في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري حيث سجل صافي مشتريات الأجانب والعرب فى السوق المصري ما يزيد عن 7.4 مليار جنيه وبلغ صافي مشترياتهم 13 مليار جنيه منذ نوفمبر 2016.. واستمر النشاط الملموس للطروحات العامة فى السوق المصري.

وشهد العام تنفيذ 6 طروحات بقيمة 4 مليارات جنيه وهو ما يزيد بنحو 65% عن العام السابق، ويتميز هذا العام بجانبين شديدي الأهمية ولهما دلالات واضحة أولهما هو الزيادة الملحوظة فى نسبة الأجانب الذين دخلوا إلى الاكتتابات العامة حيث بلغت ما يزيد عن % 65 فى المتوسط بالإضافة إلى نسب التغطية المرتفعة التي شهدتها تلك التغطيات والتي بلغت 31 مرة في بعض الطروحات.

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