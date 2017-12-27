شذوذ جنسي وراء مقتل عجوز بولاق.. طعنه شاب المنصورة بحجة المنشطات لسرقته

10 ساعات استغرقتها الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لحل لغز العثور علي جثة عاطل داخل شقته وبها 8 طعنات بمنطقة بولاق الدكرور.



رائحة كريهة

بداية الجريمة عندما تلقي اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بأحد العقارات ، انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين أن الجثة لرجل مصابا بعد طعنات في انحاء متفرقة بالجسد.



هوية الجثة

وعقب تقنين الإجراءات كشفت الأجهزة الأمنية عن هوية المجني عليه، ويدعي أحمد . م . أ 53 سنة عاطل وأصل إقامته أسيوط، وتم العثور علي جثته وبها عدد 8 طعنات متفرقة بالجسد مسجاة بأرضية غرفة النوم بالشقة سكنه بالطابق الثالث بأحد عقارات بولاق الدكرور.



فرق البحث

ولما تمثله الواقعة من تعد صارخ علي النفس والمال، قاد اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث شارك فيه اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية بالقطاع، والعميد عبد الوهاب شعراوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، وبدأت عمليات إجراء التحريات السرية، وتنشيط مصادر المعلومات، وتكثيف الجهود الأمنية، ووضع خطة عمل لحصر علاقات المجني عليه وخلافاته ومعاملاته المالية.



صفحة فيس بوك

كشف فريق البحث خلال إجراء التحريات التي تجاوزت مدة 6 ساعات، أن المجني عليه على علاقة آثمة "شواذ" مع شاب يدعى إسلام . ف ومقيم بالدقهلية بمدينة المنصورة، وأن المحادثات الأخيرة بينهم تشير إلى وجود علاقة تربطهما.



المشاهدات الأخيرة

بعرض صورة الأخير على شهود العيان بالمنطقة وجيران القتيل، أقروا بمشاهدتهم له أثناء تردده علي المجني عليه وتواجدهما سويا قبل الواقعة بأيام بأحد المقاهي حيث شوهد في وقت معاصر لارتكاب الحادث صحبة المجني عليه أثناء صعودهما مسكنه، إلى أن وجهت فرق البحث طريقها صوب "اسلام" كمتهم في القضية.



شاذ جنيسا

وخلال جمع فرق البحث المعلومات وإجراء التحريات أسفرت الجهود عن أن المجنى عليه مسجل خطر شقي وشاذ جنسيا ويتردد عليه عدد من الشباب لممارسة الفجور معه.



مأمورية المنصورة

وجه فريق البحث مأمورية من ضباط القطاع بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن الدقهلية، لضبط المتهم، وتبين أنه سابق اتهامه في 3 قضايا "سرقة بالإكراه - سلاح" آخرهم رقم 10772/2010 جنح قسم ثان المنصورة "سرقة بالإكراه"، حيث تم ضبطه بأحد الوحدات السكنية بالمنصورة.



جرح قطعي

تبين من التحريات الأولية عقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم، إصابته بجرح قطعي وآخر وخزي بالركبة اليسري، واعترف بقيامه بارتكاب الواقعة، بِأنه تعرف على المجني عليه من خلال أحد صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واتفقا على إقامة علاقة شذوذ جنسي.



شارع السودان

قبل 5 أيام من ارتكاب الواقعة اتفق المجني عليه والمتهم بالتقابل بأحد مقاهي شارع السودان، حيث حضر "إسلام" من المنصورة وقاما بالتقابل في أحد المقاهي، ومن ثم توجهوا لمسكن المجني عليه ببولاق الدكرور.



منشط جنسي

عقب وصولهم لمسكن القتيل، طلب من "إسلام" إقامة علاقة الشذوذ معه ولكنه تحجج برفضه لعدم تناوله منشطات جنسية، على أن يقوم بممارسة العلاقة مرة أخرى مع القتيل، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.



سكينة المطبخ

هرع القتيل إلى المطبخ وعاد في غضون ثوان معدودة وبيده أحد سكاكين المطبخ، وقام بالتعدي على المتهم محدثا إصابته الأولى بالركبة وآخر بقدمه، وأخذا يتصارعان إلى أن تمكن "إسلام" من استخلاص السكين من القتيل.



8 طعنات

عقب ذلك، وجه إسلام للقتيل 6 طعنات في أماكن متفرقة من جسده إلى أن فارق الحياة وليطمئن قلبه قام بتوجيه طعنتين آخريين للقتيل، ومن ثم ترك السكين في مسرح الجريمة وبدأ يتجول في منزل القتيل.



غرض السرقة

قبل مغادرة إسلام لشقة القتيل حضرت إليه فكرة شيطانية بقيامه بسرقة شقة القتيل قبل المغادرة، حيث قام بالاستيلاء على الهاتف المحمول بعدما وضعه في جيب بنطاله، قام بالبحث في محتويات الشقة عن مشغولات ذهبية وأموال وفر هاربا الي المنصورة.



تذكرة للمنصورة

توجه "إسلام" الى شارع السودان مرة أخري وقام بالدخول إلى عدد من المحال التجارية لبيع هاتف القتيل للحصول علي قيمة المواصلات للسفر لبلدته، حتى تمكن من بيعه بمبلغ 50 جنيها، للمدعو مرعي . س 41 سنة مالك محل بيع الهواتف بشارع السودان.



اعترافات المتهم

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، أمام حازم عامر وكيل أول النائب العام بنيابة حوادث جنوب الجيزة، وقررت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد خالد رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، وبإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات.