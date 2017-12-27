ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المعهد المصرفي: المخاطر المؤسسية للبنوك تشهد تحديات رئيسية

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 09:57 م
صدى البلد
محمد يحيي
قال المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، إن هناك تحديات رئيسية تشهدها عملية تفعيل إدارة للمخاطر المؤسسية بالبنوك، أولها الترابط والتداخل بين الأنواع المختلفة من تلك المخاطر (السوق، الإئتمان، التشغيل، السيولة، الأموال).

وأضاف تقرير صادر عن المعهد، أن ذلك التداخل يعد أبرز التحديات الصعبة، نظرا لتطلبه جهودا كبيرة ووقتا أكبر و تكاليف لتحسين البيانات الأساسية، بالاضافة لتعدد المتطلبات من المؤسسة من بينها دعم الإدارة العليا وتكلفة الموارد والخبراء والمهنيين في مجال إدارة المخاطر وتدريب وتوعية العاملين بالمؤسسة من موظفين ومديرين.

وذكر التقرير أن هناك مجموعة من التحديات تواجه تفعيل إدارة المخاطر المؤسسية بالبنوك منها صعوبة تحديد الأدوار والمسئولية و صعوبة وضع مفهوم موحد ومشترك للمخاطر أو مدي زمني لتقبل البنك لها، بالاضافة لإنشاء لجنة مختصة بها و محدد لها رئيس إدارة ينسق مع الأنشطة الأخري.

وأوضح التقرير أن تلك التحديات تتمثل في تحديد المسئولية لأنواع محددة من المخاطر و تبعاتها والاستجابة لها، وتطوير ومراقبة خطط العمل و التقارير الموحدة بتلك المخاطر ، بجانب افتقاد ظهور التكلفة والعائد من تطبيق تلك الأداة.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: المحكمة أثبتت أن خالد مشعل كان يدير مصر خلال حكم الإخوان .. فيديو

جدران تل أبيب شاهدة على بطولة عهد التميمي.. صور

"الصادق المهدى" يهاجم أردوغان والبشير ويصف منح "سواكن" لتركيا بـ"الصفقة الشخصية"

«فاطمة» طفلة قتلها أبناء الشيطان .. نجل عمها وصديقه شقا بطنها بعد تناوب هتك عرضها

تعرف على محطة «ديسابر» التدريبية المقبلة بعد اقتراب رحيله من الإسماعيلي

والدة لاعب دكرنس المتوفي: «الله يرحمك يا حبيب عيني.. أنت عالم بينا يارب».. فيديو

مدير روما يكشف مشاعر جماهير الفريق بعد رحيل محمد صلاح إلى ليفربول

قيادي مصري فى حزب ألماني: فلول «داعش» يجهزون دولة للخلافة بالكفرة فى ليبيا.. فيديو

حارس دكرنس يرفض مغادرة قبر «حامد» لاعب الزمالك السابق.. فيديو

مصر ترفض طلبا من الخارجية البريطانية بخصوص سائحة « الترامادول»

أول تعليق من أحد أقارب المصري المتوفى بالأردن بعد رفض السفارة دفع 5000 دينار

أول تصريح من التونسي حمدي النقاز عن مفاوضات الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال حافل بالمطار لبعثة مصر ببطولة العالم للذكاء بماليزيا .. صور

إطلالات صادمة لـ"جيجي وبيلا حديد "خلال عام 2017...صور

بالصور .. بروفات مايا دياب قبيل حفلها بمدينة نصر

"أبوريدة" وثنائي الجبلاية يشاركون فى عزاء ناشئ الزمالك السابق.. صور

إصابة 17 شخصا فى حادث تصام سيارتين بطريق "رأس سدر"..صور

فيديو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تقف حائط صد ضد الإرهاب نيابة عن العالم..فيديو
أحمد موسى: سيتم عرض فيديوهات ومكالمات مسجلة لتآمر وتجسس الإخوان على مصر.. فيديو
معتز الدمرداش يتقمص شخصية المعلق محمود بكر في تقديم برنامجه.. «فيديو»
عروس عراقية تروي تفاصيل زفافها الغريب إلى شاب مصري.. فيديو
محكمة جنايات القاهرة تفجر مفاجآت في قضية التخابر مع حماس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح صرف بدل بطالة للعاملين حال إجبارهم على الاستقالة؟

هل تؤيد مقترح صرف بدل بطالة للعاملين حال إجبارهم على الاستقالة؟