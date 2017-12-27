وزير الزراعة الأسبق يكشف أهمية العمل بمنظومة "الزراعة التعاقدية" على القطن

قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، إن وزارة الزراعة بدأت فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة على محصول القطن المصرى الموسم المقبل، وإعلان سعر ضمان قبل زراعته بالإضافة إلى خطة الحكومة لتطوير للنهوض بشركات قطاع الغزل والنسيج دليل قوى على أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لتطوير الزراعة بمصر ولاسيما القطن المصري الذي يمتاز بجودته على مستوى العالم.



وأكد يوسف في تصريحات لـ"صدى البلد" انه بهذا القرار تضمن الحكومة سعرا عادلا للفلاح قبل الزراعة كما أنه لا يتحمل عبء تسويق محصوله، لافتا إلى ضرورة الحد من استيراد القطن من الخارج خلال موسم جنى القطن بالشكل المناسب من خلال التنسيق بين وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، مع السماح باستيراد الأقطان قصيرة التيلة لمصانع المناطق الحرة وهو ما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية.



وأضاف "وزير الزراعة الأسبق" أنه يجب على الدولة أن تصدر منتجات قطنية وتدعم تصدير المنسوجات بدلا من تصدير القطن الخام، موضحا أن تصنيعه لا يمثل عبئا على الصناعة حيث إن فارق السعر محدود وفى نفس الوقت يتفوق القطن المصرى فى مواصفاته وبالتالى منسوجاته، مما يعود بالقيمة الاقتصادية على الصانع نفسه، وتصدير القطن منسوجا يحقق عائدا أكبر نتيجة للقيمة المضافة وهو فى صالح الاقتصاد الوطني المصري.



وتابع "يوسف" لابد من العمل بنظام التتبع للمنسوجات القطنية فى العالم عن طريق أن تحليل البصمة الوراثية لجميع الأقطان التى يتم تداولها للمساعدة فى الكشف عن عمليات غش ممنهجة تقوم بها دول وشركات دولية لخلط القطن المصري بالأقطان الاخرى، مشيرا إلى أن القطن المصرى له ميزة نسبية طويلة العمر وهى أنه من الأنواع غير مهندس وراثيا.



وأكد "يوسف" على ضرورة ميكنة عمليات جمع القطن بسبب التكلفة للعمالة وإعادة تطوير المحالج والمغازل لتنشيط الصناعات القطنية أكثر، بإضافة إلى ضرورة إصدار قرار وزارى يعاقب أى فلاح يقوم بزراعة أى أنواع من القطن مختلفة عن القطن المصرى.



يذكر أن وزارة الزراعة بدأت تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة على محصول القطن المصرى الموسم المقبل، وإعلان سعر ضمان قبل زراعته تشجيعا للمزارعين على التوسع فى المساحات المنزرعة، وتوفير بذرة الإكثار لمساحات 500 ألف فدان، ونشر 9 أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج.