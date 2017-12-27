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حوادث

تزوير في بيانات الحالة الاجتماعية لمتوفى.. ومفتش الصحة يبلغ النيابة بالمنيا

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايمن يونس
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا، يرصد واقعة تزوير في بيانات الحالة الاجتماعية لمتوفى أدلى بها المبلغ عن واقعة الوفاة على أن المتوفى مطلق برغم ادعاء أرملته أنها زوجته وليست طليقته.

وكان "ه. ر. ع- ٣٥ سنة" أبلغ عن حالة وفاة خاله "ع. ع. ع- ٦٦ سنة"، لمكتب صحة محافظة المنيا وأقر في نموذج تبليغ ٣٢ أ أن المتوفى مطلق رغم بيانات بطاقة الرقم القومي الصادرة في ١١ / ٢٠١٦ أنه متزوج.

وحال طلبه استلام شهادة الوفاة رفض مفتش الصحة تسليمها له التزاما بتعليمات وزارة الصحة بأن مستلم شهادة الوفاة لابد ان يكون من أقارب الدرجة الأولى للمتوفى.

في حين طلبت "ه. ع. خ" استلام شهادة الوفاة كونها زوجة المتوفى وباطلاعها على بيانات التبليغ أقرت انها زوجة المتوفى وليست طليقته.

وحرر مفتش صحة المنيا محضرا إداريا بالواقعة وأبلغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد العرض على النيابة العامة بما يحفظ حقوق المواريث طبقا للقانون.

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