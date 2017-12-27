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اقتصاد

غدا.. المركزي يحسم أسعار الفائدة وتوقعات بخفض طفيف

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:12 م
صدى البلد
محمد يحيي
تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس، حسم أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية فى آخر اجتماع مقرر لها قبل نهاية العام الجاري.

على مدار العام الحالي استهدفت اللجنة عقد 8 لقاءات لحسم أسعار الفائدة، تم حسم 7 اجتماعات منها في (16 فبراير، 30 مارس،21 مايو،6 يوليو،17 أغسطس 28 سبتمبر،16 نوفمبر) من العام الجاري، ليتبقى آخر اجتماع في 28 ديسمبر المقبل.

وعلى مدار الـ4 اجتماعات الأخيرة ثبتت لجنة السياسات النقدية من أسعار الفائدة عند 18.75 و 19.75% لعائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إضافة إلى سعر العملية الرئيسي للبنك المركزي والائتمان والخصم عند 19.25%.

وأرجع بيان صادر عن البنك المركزي اتخاذ تلك الخطوة لخفض المعدلات المستهدفة إلى 13% بحلول الربع الأخير من العام الميلادي المقبل.

ومع اقتراب نهاية العام الميلادي الحالي، وبداية عام آخر جديد ويتزامن مع توقيت النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 الحالي؛ من المتوقع أن تتجه أعمال اللجنة لخفض بأسعار الفائدة بمعدلات طفيفة تصل لما بين نصف حتى 1%، كإجراء تحفيزي للمستثمرين الأجانب بالتزامن مع خروج قانون الاستثمار الجديد وارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد بنحو 36.723 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي كأعلى ارتفاع له منذ 2010، إضافة لسلسلة الإجراءات التي اتخذها "المركزي" لجذب ثقة عملاء جدد للجهاز المصرفي من بينها إلغاء الحدود القصوي على الإيداع والسحب للشركات ومراجعة نظام التسعير الخاص بتحويلات العملة الأجنبية أو ما يعادلها.

وفي أوقات سابقة طالب عدد من المستثمرين توجه البنك المركزي لتثبيت أو خفض أسعار الفائدة بنسب معقولة بعد استقرار الاقتصاد القومي وتعافيه وفقا لتقارير مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولي؛ معتبرين أن التوجه لسلسلة من رفع الفائدة يعني التضييق على الاستثمار وإعاقته لارتفاع تكلفة الأعباء الخاصة به.

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