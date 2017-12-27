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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تقف حائط صد ضد الإرهاب نيابة عن العالم..فيديو

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:15 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال السفير محمد حجازي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر استعرضت حصاد العام الدبلوماسي لها أمام مجلس الأمن ، بمناسبة انتهاء عضويتها غير الدائمة بالمجلس.

وأضاف حجازي ، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ، في برنامج«رأي عام» المذاع عبر فضائية«TEN» ، أن أهم ما جاء في هذا الحصاد ، تقديم الموقف المصري من القضية الفلسطينية والقرار الذي تقدمت بها أمام مجلس الأمن لإلغاء قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وحصل على 14 صوتا من الأعضاء مقابل صوت غير موافق.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تقف نيابة عن العالم كحائط صد ضد الإرهاب في المنطقة، وحققت نجاحات باهرة في هذا الملف الهام .

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