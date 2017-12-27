الخارجية الكويتية : موقفنا من قرار أمريكا بشأن القدس لم يؤثر على علاقاتنا معها

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الأربعاء عدم تأثر العلاقات (الكويتية - الأمريكية) عقب الموقف الكويتي الرافض لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المسئول الكويتي قوله، "إن العلاقة بين البلدين استراتيجية وشراكة في كثير من الأمور" مضيفا أن "دولة الكويت أوضحت وجهة نظرها ونقلت العتب إلى الجانب الأمريكي في هذا الشان".



يذكر أن الكويت كانت قد أعربت عن أسفها بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، مضيفة أن مثل هذا القرار الأحادي يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والإنساني والسياسي والتاريخي لمدينة القدس وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة كما أنه يمثل "إخلالا بعملية التفاوض المتوازنة لعملية السلام في الشرق الأوسط".



وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت الخميس الماضي بأغلبية 128 صوتا لصالح القرار الرافض لأي إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي.