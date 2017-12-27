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أخبار العالم

الحكومة العراقية تمدد حظر الطيران إلى إقليم كردستان حتى 28 فبراير المقبل

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:20 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
مددت الحكومة العراقية حظر الطيران إلى إقليم كردستان العراق حتى يوم 28 فبراير المقبل.

ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكانت الحكومة العراقية قد علقت جميع الرحلات الجوية العامة إلى مطاري أربيل والسليمانية بداية من يوم 29 سبتمبر الماضي، وذلك بعد أربعة أيام من إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، الذي رفضت نتائجه الحكومة المركزية في بغداد.

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