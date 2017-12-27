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محافظات

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى انقلاب أتوبيس على طريق جمصة - كفر الشيخ

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:19 م
صدى البلد
همت الحسينى
شهد طريق جمصة - كفر الشيخ انقلاب أتوبيس مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص .

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب أتوبيس على الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة جمصة باتجاه كفر الشيخ ووجود مصابين.

وانتقل رجال المباحث و سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور هاني جميعة مدير إسعاف الدقهلية لمكان الحادث حيث تبين إصابة كل من عبد الرحمن رفعت عبد السلام، 23 عاما ، نشأت أبو الفرح أبو شيشع 21 عاما و محمد عبد الفتاح محمد ، 22 عاما وتم نقلهم إلي مستشفى جمصة المركزي كما أصيب كل من أحمد محمد نور الدين 20 عاما و مسعد حسين العباسي 22 عاما و محمد حمدي أبو شعيشع 20 عاما و أشرف ناصر عنتر 32 عاما ، وجيهان محمود إبراهيم ، 40 عاما ، وتم نقلهم إلي مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط لإستكمال العلاج وتنوعت الإصابات ما بين اشتباه فى ارتجاج فى المخ وكسور وكدمات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق .

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