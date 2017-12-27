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فكر دينى

مجلس جامعة الأزهر يوافق على مشروع الخلايا الجذعية بتكلفة 50 مليون جنيه

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 10:17 م
صدى البلد
محمد شحتة
وافق مجلس جامعة الأزهر، في اجتماعه اليوم، على إنشاء مشروع الخلايا الجذعية بكلية طب البنين بالقاهرة، وسيتم البدء فى العمل فيه بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.

وقال الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب، لصدى البلد، إن المشروع متوقع تكلفته أن تكون فى حدود 50 مليون جنيه، مدعومة من الاتحاد الأوروبى، بالتعاون مع مركز التميز الدولي.

وأضاف، سليم، أن امتحانات الكلية للدراسات العليا والبكالوريوس، مستمرة فى الفترة الحالية، منوها أن رئيس الجامعة، سيفتتح وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى سيد جلال، الأسبوع المقبل، بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه.

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