استقبال حافل بالمطار لبعثة مصر ببطولة العالم للذكاء بماليزيا .. صور

وسط استقبال حافل بمطار القاهرة عادت مساء اليوم الأربعاء بعثة مصر بعد مشاركتها ببطولة العالم للذكاء بماليزيا بعد حصولها على المراكز العشرة الأولى فى البطولة التى شارك فيها حوالى 3 آلاف طفل من مختلف دول العالم .



حرص عدد من أقارب وأصدقاء الأبطال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عاما على التواجد أمام صالة الوصول لإستقبال الأبطال بالورود وفرق الفنون الشعبية حيث حرص الأبطال على حمل الجوائز لدى عودتهم وحظى الطفل " عبدالرحمن حسين " بتقدير المستقبلين حيث حصل على جائزة أذكى طفل فى العالم وكأس البطولة .



يذكر أن بعثة مصر ضمت 16 طفلا حصدوا 10 جوائز من بين حوالى 3 آلاف مشارك يمثلون أكثر من 70 دولة وتضمنت قائمة الأبطال كلا من : منى مرى و مالك رأفت وهدى بدر وجنا مدحت وزيد على ومروان رشاد وعمر إسلام وعمر عبده ونور ليث وشهدت فعاليات البطولة نجاح أطفال مصر فى حل أكثر من 200 مسألة حسابية فى 8 دقائق فقط .