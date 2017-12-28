الأزهر يرد على ادعاءات جابر عصفور الباطلة.. أصوات شاذة تطل علينا عقب كل موقف وطني مشرف نتخذه والبعض هدفه هدم الدولة.. والعلوم الإسلامية: كلام غير مسئول ويحتاج إلى مراجعة

جابر عصفور يهاجم الأزهر ويزعم أنه "السبب وراء حالة التخلف التي نعيشها"

جامعة الأزهر غير دستورية وتقام بالمخالفة للدستور المصري

الجامعة تعلن استعدادها لمناقشة من يروج لهذه الأكاذيب

العلوم الإسلامية: كلام الدكتور عصفور غير مسئول ويحتاج إلى مراجعة

هذه الأصوات تريد في الحقيقة هدم الدولة المصرية

لا تظهر الهجمات إلا بعد مواقف الأزهر الوطنية

بعد كل وقفة وطنية أو دولية يقفها الأزهر وشيخه حفاظا على مقدرات الأمتين الإسلامية والعربية ومقدساتها وعلى حقوق المسلمين في كل أنحاء العالم، وعلى وحدة الأمة المصرية بصفة خاصة، نجد بعض الهجمات تبدأ فى الظهور مرة أخرى للهجوم على الأزهر وعلمائه واتهامه بأنه يخرج الفكر المتطرف وأنه يساند الإرهاب، والحقيقة لا تمت إلى ذلك بصلة على الإطلاق.اتهم الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الأزهر بأنه السبب وراء حالة التخلف التي نعيشها، لافتا إلى أن الحالة التي يعيشها ليست وليدة اليوم، ولكن الدولة تعاني منها منذ الإمام محمد عبده الذي توفي عام 1905 والشيخ العطار الذي عانى من تلك الحالة الجمودية.وقال عصفور، في تصريحات مثيرة للجدل جاءت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «محمد الباز» في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، إن جامعة الأزهر غير دستورية وتقام بالمخالفة للدستور المصري لكونها لا تسمح لغير المسلمين من الالتحاق بها أو الانضمام إليها رغم ما فيها من كليات علمية غير الكليات الشرعية، مضيفا أن تلك الجامعة مخالفة للمادة الأساسية في الدستور التي تنص على المساواة بين المواطنين وعدم التفريق بينهم، مشيرا إلى مخالفة وضع الأزهر بالصورة القائمة للدستور.وأشار إلى أن الأزهر لا يعترف بوجود الدولة المدنية ويعمل على تقيدها في جميع ما يقدم للطلاب داخله، موضحا أنه لا يتوقف على شيخ الأزهر الذي يعد شخصية واعية مثقفة، ولكن الأزهر به أغلبية مسيطرة لا تفهم التجديد وترفض الاجتهاد والتأويل وتفهم النصوص فهم حرفي لا يتناسب مع العصر.وردا عليه، أكد مجلس جامعة الأزهر، أن وسائل الإعلام تطل علينا بأصوات شاذة تتناول الأزهر - مؤسسة وشيخا ومناهج - وتكيل الاتهامات الباطلة التي يعلم العامة قبل الخاصة أنها اتهامات باطلة مغرضة من نفوس مريضة لا تقف أمام واقع أو تستند إلى تاريخ.وقالت الجامعة، في بيانها للرد على المتطاولين على الأزهر في الفترة الأخيرة، إن هذه الأصوات، تريد في الحقيقة هدم الدولة المصرية ومؤسساتها وإثارة البلبلة والفتنة لأن الأزهر من أهم مؤسسات الدولة المصرية على المستويين المحلي والدولي.وأوضحت أنه تلاحظ ذلك كثيرا، خاصة بعد كل وقفة وطنية أو دولية يقفها الأزهر وشيخه حفاظا على مقدرات الأمتين الإسلامية والعربية ومقدساتهما وعلى حقوق المسلمين في كل أنحاء العالم، وعلى وحدة الأمة المصرية بصفة خاصة.وأضافت: "الأعجب حينما نرى بعضهم يتهم الأزهر الشريف بعدم الدستورية وكأنه لم يقرأ دساتير مصر عبر التاريخ، ولم يسمع كلام رئيس الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دائما أن الأزهر النموذج الأمثل للإسلام، وعلى أهميته في نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر".وشددت الجامعة على استعدادها الكامل لمناقشة من يروج لهذه الأكاذيب والافتراءات في مجامعها العلمية ومؤسساتها البحثية، لتؤكد للناس زيفه وافتراءه، ومؤكدين في الوقت نفسه أن مكانة الأزهر السامقة والراسخة في نفوس أبناء مصر والعالم العربي والإسلامي، أكبر من أن تؤثر فيها هذه الأكاذيب والافتراءات.كما استنكر الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، تصريحات الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، التي زعم فيها عدم دستورية جامعة الأزهر، لأنها لا تقبل دراسة المسيحيين فيها، معتبرها سبب تخلف مصر.وقال «فؤاد»، لـ«صدى البلد»، إن الأزهر لا ينتظر تصريحات عصفور أو غيره، فمصر دولة مؤسسات وليست غابة حتى يخرج علينا في آخر الزمان من يقول بعدم دستورية جامعة الأزهر التي هي فخر لمصر وخرجت العلماء والوزراء ورؤساء دول ويفيد إليها طلاب أكثر من مائة دولة للدراسة فيها وتعلم الإسلام الوسطي الصحيح.وأكد العالم الأزهري أن جامعة الأزهر عبر العصور لم تخرج متطرفًا أو إرهابيًا، منبهًا على أن الأزهر لا يخرج أصحاب فكر متشدد، لأن علماءه يحترمون الرأي الآخر ويؤمن بالتعددية في المذاهب والاختلاف بفروع المسائل الفقهية، لافتًا إلى أن جامعة الأزهر هي منارة العلم في العالم الإسلامي.وأضاف أن كلام الدكتور عصفور غير مسئول ويحتاج إلى مراجعة، ويلعب على الوتر الطائفي، منوهًا بأن جامعة الأزهر مثلها كأي جامعة أخرى لها ضوابط وشروط لقبول المتقدمين إلى جميع كلياتها، سواء كانت الكلية عملية أو علمية أو شرعية، ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية، وأن يكون حافظًا للقرآن الكريم، وعارفًا بأحكام التجويد والفقه الإسلامي، والسنة النبوية، والشريعة الإسلامية، فإذا توفرت الشروط السابقة فلا تمنع الجامعة أحدًا من الدراسة فيها.وتساءَل: "لماذا أطلق الدكتور عصفور هذه التصريحات في هذا التوقيت الذي نحن في أمس الحاجة فيه إلى الوحدة المصرية، وليس التفكك أو الفتنة الطائفية التي قد تحدثها تلك التصريحات بين نسيج الوطن الواحد، المسلمون والمسيحيون"، وتابع: «فلم نسمع واحدًا من الإخوة المسيحيين يطالب بما طالب به الدكتور عصفور، بل المسيحيون يعرفون مكانة الأزهر ودستوريته، وأن الأزهر والكنيسة كـ«اليدين لا يمكن أن تصفق إحداهما دون الأخرى، فلماذا النفخ في الكير الآن؟!».وطالب العالم الأزهري، المجتمع المصري بضرورة الانتباه إلى تلك الدعوات الطائفية، التي تصدر ممن يدعون أنهم أهل استنارة وتنوير لضرب الوحدة الوطنية.