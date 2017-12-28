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لعشاق القرنبيط .. وصفة جديدة لتتمتعوا بمذاقه

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:01 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
لعشاق القرنبيط تقدم الشيف أميرة شنب طريقة جديدة لتحضيره، وهي طريقة القرنبيط بالجبنة البارميزان بطعم شهي ولذيذ:

المقادير:
قرنبيط، جبنة بارميزان مبشورة، ثوم مفروم، ملح، فلفل أسود، عصير ليمون، زيت زيتون، زبدة، كريمة، كمون، كزبرة خضراء.

طريقة التحضير:

* شوحي القرنبيط في الزيت والزبدة حتى يأخذ اللون البني الفاتح ثم تبليه بالملح والفلفل والكمون وقلبيهم جيدا.

* ضيفي الثوم والكزبرة الخضراء وقلبيهم لمدة دقيقة ثم ضيفي عصير الليمون وارفعيه من على النار.

* ضيفي الكريمة والجبنة البارميزان ثم ضيفي مكعب زبدة وقلبيهم حتى تذوب الزبدة وقدميه وزينيه بالجبنة.

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لعشاق القرنبيط .. وصفة جديدة لتتمتعوا بمذاقه
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