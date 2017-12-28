لعشاق القرنبيط .. وصفة جديدة لتتمتعوا بمذاقه

لعشاق القرنبيط تقدم الشيف أميرة شنب طريقة جديدة لتحضيره، وهي طريقة القرنبيط بالجبنة البارميزان بطعم شهي ولذيذ:



المقادير:

قرنبيط، جبنة بارميزان مبشورة، ثوم مفروم، ملح، فلفل أسود، عصير ليمون، زيت زيتون، زبدة، كريمة، كمون، كزبرة خضراء.



طريقة التحضير:



* شوحي القرنبيط في الزيت والزبدة حتى يأخذ اللون البني الفاتح ثم تبليه بالملح والفلفل والكمون وقلبيهم جيدا.



* ضيفي الثوم والكزبرة الخضراء وقلبيهم لمدة دقيقة ثم ضيفي عصير الليمون وارفعيه من على النار.



* ضيفي الكريمة والجبنة البارميزان ثم ضيفي مكعب زبدة وقلبيهم حتى تذوب الزبدة وقدميه وزينيه بالجبنة.