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اقتصاد

هالة السعيد: توفير 779 ألف فرصة عمل خلال 2017

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:03 ص
صدى البلد
أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست بشكل إيجابي خلال السنة الأولى من تطبيقه، ويشعر بها رجل الشارع من خلال فرص العمل التي تم توفيرها، والتي تمثل الحماية الاجتماعية الحقيقية له .. وقد ظهر ذلك من خلال الطفرة التي حدثت في معدل النمو ليسجل 5.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2017 /2018 مدفوعًا بـ 3% معدل استثمار مما ساهم في إحداث معدلات كبيرة في فرص التشغيل بتوفير 779 فرصة عمل. 

وأشارت "السعيد" في بيان صادر عن الوزارة ، إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك تحيز ضد الصناعة الوطنية حيث شاع تدعيم الواردات على حساب الصناعات المحلية، وأشارت إلى كون مصر بلد ذات اقتصاد متنوع قائم على عمودين هما قطاعا الزراعة والصناعة .

وأعلنت "السعيد" عن ارتفاع حجم الصادرات من 18 مليارًا قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 إلى أكثر من 23 مليار دولار، موضحة أن المكون الذي كان يتم تصديره أيضًا هو مكون أجنبي وتابعت إن الاحتياطي الان يغطي أكثر من 7 أشهر بينما كان لا يغطي أكثر من 3 أشهر من الواردات وهذا يعكس قوة الاقتصاد الحالي.

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