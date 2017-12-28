هالة السعيد: توفير 779 ألف فرصة عمل خلال 2017

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست بشكل إيجابي خلال السنة الأولى من تطبيقه، ويشعر بها رجل الشارع من خلال فرص العمل التي تم توفيرها، والتي تمثل الحماية الاجتماعية الحقيقية له .. وقد ظهر ذلك من خلال الطفرة التي حدثت في معدل النمو ليسجل 5.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2017 /2018 مدفوعًا بـ 3% معدل استثمار مما ساهم في إحداث معدلات كبيرة في فرص التشغيل بتوفير 779 فرصة عمل.





وأشارت "السعيد" في بيان صادر عن الوزارة ، إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك تحيز ضد الصناعة الوطنية حيث شاع تدعيم الواردات على حساب الصناعات المحلية، وأشارت إلى كون مصر بلد ذات اقتصاد متنوع قائم على عمودين هما قطاعا الزراعة والصناعة .



