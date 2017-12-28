ضبط 16 متهما بحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية بالقليوبية

شنت مباحث القليوبية حمله مكبرة لإعادة الانضباط الى الشارع القليوبي وضبط الخارجين على القانون والهاربين من الاحكام والمطلوبين فى قضايا امام النيابة العامه اسفرت الحمله عن ضبط 7 اشخاص يقومون بالاتجار فى المخدرات و3 قطع سلاح وبلغت جملة اوزان المخدرات 2 كيلو بانجو وربع كيلو هيروين كما تم ضبط 9 اشخاص هاربين من احكام غيابيه وتم إحالتهم جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق .



كانت تعليمات اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية للعميد حسام الحسينى رئيس مباحث تقضى بشن الحملات على لاعادة الانضباط الى الشارع القليوبى ، اسفرت الحمله التى قادها العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى عن ضبط 7 اشخاص يقومون بالاتجار فى المخدرات وبلغت جملة الاوزان 2 كيلو بانجو وربع كيلو هيروين وضبط 3 قطع سلاح.

