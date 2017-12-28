كارثة.. حمية غذائية شائعة تصيبك بكوارث صحية

حذر خبراء تغذية بريطانيون من اتباع الحمية الغذائية المعروفة باسم "حمية المياه"، والتي تقتصر على عدد من المشروبات كالشاي والقهوة بجانب الماء، والتي باتت منتشرة بشكل كبير بين الشباب بغية إنقاص الوزن، لما لها من مخاطر صحية جمة وباعتبارها الأخطر على الإطلاق بين الحميات الغذائية المنحفة المختلفة.





وأوضح خبراء التغذية في كلية الطب جامعة " لندن"، أن حمية "صيام المياه"، والتي تنطوى على نظام غذائي لإنقاص الوزن يعتمد على تناول المياه وثلاثة مشروبات فقط لإنقاص الوزن بمعدلات سريعة وبأكبر قدر ممكن، فقد أصبحت هذه النوعية من الحميات الأكثر شيوعا بين رواد التواصل الاجتماعي ، لينتشر وسم #صيام_الماء waterfast الأعلى تداولا لتوثيق مدى نجاحهم في تطبيق هذه الحمية، وتشجيع الآخرين على المشاركة في إتباعها.





وأكدت الدكتورة "جوان لابينر"، أستاذ اضطرابات الطعام في كلية الطب جامعة " لندن"، "قد تكون حمية "صيام المياه" سيئة للغاية على كفاءة وظائف الجسم، ولهذا السبب فإن الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية يمكن أن يقعوا فريسة لحدوث أزمة قلبية ، لنقص العناصر الغذائية اللازمة لتغذية عضلة القلب .. مؤكدة أن هذه الحمية تدفع أجسامنا نحو التفكير بأننا فى حالة طوارىء أو مجاعة ، ليلجأ الجسم بدوره إلى تخزين الدهون لإستخدامها عند الحاجة إليها ولتغذية عضلة القلب وهو ما قد يعنى عدم فقدان الوزن المطلوب أو بالمعدل اللازم".





وشدد خبراء التغذية البريطانيون على أن حمية "صيام الماء" قد اكتسبت ضجة وصخبا خاويا على مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب ما تكسبه من رونق للبشرة ، في ظل ادعاءات بأن فوائدها تنافس الحصول على ليلة نوم كاملة .



