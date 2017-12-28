"البحث العلمي": زيادة عدد البراءات الصادرة لمصريين بنسبة 38%

استعرض اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مفصلا مقدم من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى عن مخرجات جهود تطوير نظام البراءات بالأكاديمية.



وأوضح صقر في التقرير أن الجهود تركز على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية والبشرية لمكتب براءات الاختراع المصرى، وأن أكبر عملية تطوير على وشك الانتهاء خلال شهرين، وأن جزءا كبيرا من تكلفة التطوير تتم كمنحة من إحدى الشركات الوطنية الكبرى، كما يتم باستمرار تدريب وتنمية قدرات كوادر المكتب في مجال الملكية الفكرية من خلال اتفاقيات ثنائية بين الأكاديمية ومكاتب براءات عالمية والمنظمة الدولية للملكية الفكرية بدون تكلفة موازنة الدولة نفقات إضافية، وأنه سيتم في غضون شهرين بعد انتهاء أعمال التطوير إطلاق الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو) وتهدف الأكاديمية الى تقديم التدريب المتخصص في مجال الملكية الفكرية باستخدام التعليم المدمج والتعليم عن بعد للطلاب في مرحلتى التعليم الجامعى والتعليم قبل الجامعى، وأعضاء هيئات التدريس والبحوث.



أشار التقرير إلى زيادة عدد البراءات المسجلة لمصريين هذا العام بنسبة زيادة بلغت 38% مقارنة بالعام الماضى، حيث تم تسجيل 100 براءة اختراع مقابل 72 في 2016 كما بلغ العدد الإجمالي للبراءات الصادرة عن المكتب المصرى هذا العام 555 براءة مقابل 450 في عام 2016.