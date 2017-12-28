ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تسليم بطاقات الرقم القومي لطالبات المدارس بالوادي الجديد .. صور

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:02 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
يستكمل فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد برنامج المواطنة مصرية، والذي يهدف إلى استخراج بطاقات قومية للفتيات والسيدات بالمجان بجميع قرى ومدن المحافظة.

وأعلن علاء منصور عضو مجلس القومي للمرأه بتنيدة تسليم بطاقات الرقم القومي للطالبات بمدرستي تنيدة الاعدادية والثانوية , وسيتم توزيع أكثر من 500 بطاقة أخري علي السيدات بقري تنيدة خلال الاسبوع المقبل.

من جانبها أوضحت نادية ويصا مقرر الفرع بالمحافظة، أنه تم استلام وتوزيع الآلاف من بطاقات الرقم القومي على طالبات المدارس حتي الآن وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأحوال المدنية.

ولفتت الي أن المجلس مازال مستمر في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالقري النائيبة علي مستوي مراكز المحافظة الخمس.
تسليم بطاقات الرقم القومي لطالبات المدارس بالوادي الجديد .. صور
تسليم بطاقات الرقم القومي لطالبات المدارس بالوادي الجديد .. صور
تسليم بطاقات الرقم القومي لطالبات المدارس بالوادي الجديد .. صور
تسليم بطاقات الرقم القومي لطالبات المدارس بالوادي الجديد .. صور
تسليم بطاقات الرقم القومي لطالبات المدارس بالوادي الجديد .. صور

ترشيحاتنا

الشرطة الروسية تعتقل منفذ هجوم إطلاق النار بمعمل بموسكو

بوتين: انفجار سان بطرسبرج «هجوم إرهابى»

داعية سعودي يفضح الدور القطري في صفقة جزيرة سواكن

«عمارة رشدي» يحقق 125 ألف جنيه فقط خلال أسبوعين

سمير غانم يفتتح «سيبوني أغني» على مسرح الريحاني.. اليوم

برلماني يطالب بحضور وزير الأوقاف وشيخ الأزهر والبابا تواضروس لمناقشة تجديد الخطاب الديني

مسؤول : 40 قتيلا على الأقل و30 مصابا بانفجار في كابول

احذر السهر خلال فترة الامتحانات.. وهذه قائمة بأطعمة يفضل تناولها.. التأمل والموسيقى يساعدان على التركيز

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من القوانين

نيبوشا يعقد جلسة فنية قبل السفر لأسيوط

في 2017.. فستان زفاف هاني البحيري يثير الجدل.. والمشاركات في مهرجان القاهرة السينمائي يتألقن بتصميماته.. صور

سقوط تاجري مخدرات بموقف أتوبيسات المنيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

داعية سعودي يفضح الدور القطري في صفقة جزيرة سواكن

خالد الغندور: الأهلي لم يقبل عذر متعب ويغرمه ..فيديو

الحكومة تعلق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية

في 2017.. فستان زفاف هاني البحيري يثير الجدل.. والمشاركات في مهرجان القاهرة السينمائي يتألقن بتصميماته.. صور

مرتضى يكشف عن 5 لاعبين يرحلون عن الزمالك في يناير ..فيديو

تباين أسعار الدولار في البنوك .. اليوم

مسئول أمريكي سابق: ترامب يدير «مشروعا إجراميا» من البيت الأبيض

رئيس جريدة «حريات» السودانية: البشير يستعين بالأتراك والقطريين للضغط على مصر ..فيديو

الأزهر يرد على ادعاءات جابر عصفور الباطلة.. أصوات شاذة تطل علينا عقب كل موقف وطني مشرف نتخذه والبعض هدفه هدم الدولة.. والعلوم الإسلامية: كلام غير مسئول ويحتاج إلى مراجعة

بوتين: انفجار سان بطرسبرج «هجوم إرهابى»

السعودية تمنع أحد أمرائها من السفر بسبب مؤخر صداق

إلغاء حبس ريهام سعيد 6 أشهر وتبرئتها من تهمة سب زينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 2017.. فستان زفاف هاني البحيري يثير الجدل.. والمشاركات في مهرجان القاهرة السينمائي يتألقن بتصميماته.. صور

سعر صادم لإطلالة كيت ميدلتون في حفل الأسرة الملكية ..صور

فساتين سهرة خيالية من توقيع لابورجوازي ..صور

بالصور.. شعبان عبدالرحيم يحي حفل عيد ميلاد الإعلامية مها عبد الكريم

بالصور.. تعلمي كيفية تنسيق اللون الأحمر مع أزياء الشتاء

فيديو

لعشاق القرنبيط .. وصفة جديدة لتتمتعوا بمذاقه
"المرور" تحذر من الشبورة على "مصر - إسكندرية الصحراوي".. فيديو
"الأرصاد" تحذر من الشبورة على الطرق وتوقعات بسقوط الأمطار.. فيديو
Lamborghini Centenario‏ تشعل شوارع لندن في احتفالات الكريسماس.. فيديو
«النقل النهري»: سرقة 583 شمندورة بالنهر خلال ثورة 25 يناير ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح صرف بدل بطالة للعاملين حال إجبارهم على الاستقالة؟

هل تؤيد مقترح صرف بدل بطالة للعاملين حال إجبارهم على الاستقالة؟