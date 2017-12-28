تسليم بطاقات الرقم القومي لطالبات المدارس بالوادي الجديد .. صور

يستكمل فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد برنامج المواطنة مصرية، والذي يهدف إلى استخراج بطاقات قومية للفتيات والسيدات بالمجان بجميع قرى ومدن المحافظة.



وأعلن علاء منصور عضو مجلس القومي للمرأه بتنيدة تسليم بطاقات الرقم القومي للطالبات بمدرستي تنيدة الاعدادية والثانوية , وسيتم توزيع أكثر من 500 بطاقة أخري علي السيدات بقري تنيدة خلال الاسبوع المقبل.



من جانبها أوضحت نادية ويصا مقرر الفرع بالمحافظة، أنه تم استلام وتوزيع الآلاف من بطاقات الرقم القومي على طالبات المدارس حتي الآن وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأحوال المدنية.



ولفتت الي أن المجلس مازال مستمر في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالقري النائيبة علي مستوي مراكز المحافظة الخمس.