تعيين «وحيد خلوي» رئيسا لمنطقة القليوبية لكرة القدم

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن هانى أبو ريدة، قرارا بتعيين وحيد عبد الفتاح خلوى، الأمين العام المساعد بجامعة بنها، رئيسا لمنطقة القليوبية لكرة القدم، والكابتن محمد طه نائبا للرئيس، وعضوية كل من الكابتن فتحى عبد المنعم والكابتن جمال الدين محمود والكابتن إبراهيم هيكل.



يذكر أن رئيس اتحاد القليوبية لكرة القدم الجديد وحيد خلوى حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية عام 1984، وتدرج فى مجال كرة القدم لاعبا ومدربا وشغل عددا من المناصب منها الأمين العام المساعد لجامعة بنها ومدير عام كلية الزراعة بمشتهر ومدير عام رعاية الشباب بالكلية ومدربا ومديرا فنيا لنادى طوخ الرياضى.



وحصل خلوى على عدد من الدورات فى عدد من المجالات الرياضية والإدارية، وتم تكريمه فى عدد من المحافل لتميزه فى المجال الرياضي والإدارى.



من جانبه، أكد رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم أنه سيتم إعداد خطة للنهوض بالمنطقة بالاشتراك مع فريق العمل من مجلس الإدارة ومدير المنطقة والتواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم والتنسيق مع جميع المؤسسات الرياضية للنهوض باللعبة.

