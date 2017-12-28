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اقتصاد

وزير الإسكان يطالب بسرعة تنفيذ محطتى مياه" القناطر وإمبابة "

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
تابع الدكتور مصط​فى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات المياه الجديدة وتوسعات المحطات القائمة، في محافظة الجيزة، لتلافي مشكلة المناوبات وانقطاع خدمة مياه الشرب خلال فصل الصيف المقبل، ولدفع العمل في هذه المشروعات، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتسليم المحطات في موعدها، ودخولها الخدمة قبل الصيف المقبل.

وقال وزير الإسكان: يتم حاليا تنفيذ محطة مياه منشأة القناطر من خلال برنامج تنفيذي مكثف، لخدمة منطقة شمال الجيزة، بطاقة انتاجية 70 الف متر مكعب في اليوم، لخدمة نحو 350 الف نسمة، كما يتم حاليا تنفيذ توسعات محطة مياه امبابة، والتي ستحل العديد من المشاكل والمناوبات في مناطق امبابة والوراق وكرداسة والمناطق المجاورة، وهناك تكليف بسرعة الانتهاء من المحطتين.

واستعرض الوزير توسعات محطة مياه اطفيح والمتوقع دخولها الخدمة في مايو 2018، فضلا عن متابعته لآخر محطتين دخلتا الخدمة حديثا في المحافظة وهما توسعات مياه العياط والصف.

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