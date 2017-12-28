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محافظات

القضاء على مشكلة نقص المياه للعام الثالث على التوالى بمطروح

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:15 ص
صدى البلد
نور محمود
أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن المحافظة قضت على مشكلة نقص المياه للعام الثالث على التوالى، بعد أن عانت منها لسنوات عديدة، خاصة فى موسم الصيف الذي تستقبل فيه المحافظة ما يقرب من 7 ملايين مصطاف.

وقال أبو زيد، إن حل المشكلة جاء بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على أزمة نقص مياه الشرب بمرسى مطروح ووصول منسوب ضخ المياه إلى 160 ألف م3/يوم بما يفوق المخطط الاستراتيجي لوزارة الإسكان حتى عام 2017، بمحافظة مطروح وهو 110 آلاف م3/ يوم، كما تمت إزالة جميع التعديات على خط المياه وترعة الشيخ زايد وترعة الحمام بإجمالي 1200 تعدٍ لتوفير المياه للمواطنين وزائري المحافظة.

وأضاف أنه تم افتتاح محطتى تحلية مياه الشرب بالرملية (1 و2) بطاقة إنتاجية 48 ألف م3/يوم بتكلفة 440 مليون جنيه، وجار الانتهاء من محطة الرميلة 3 بطاقة 12 ألف م3/يوم بتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى تشغيل محطة تحلية جديدة بطاقة 4500م3/ يوم بكليوباترا مرسى مطروح، وتشغيل محطة تحلية جديدة بطاقة 4500م3/ يوم بمدينة برانى.

وأوضح محافظ مطروح، أن المحافظة قامت بمشروعات لإعادة تأهيل للمياه والصرف الصحى خلال عامين بقيمة مالية 350 مليون جنيه (تمويل ذاتى) خلال خطة العام المالى الجديد 2017/2018، منها مشروعات مياه شرب باجمالي 245 مليون جنيه، ومشروعات صرف صحى بإجمالي 105 ملايين جنيه.

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