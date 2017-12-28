التعليم تعلن ضوابط اختيار المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم القائمة التي سيتم على أساسها اختيار رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة بامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام.



واشترطت الوزارة الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، وأن يكون المرشح من العاملين بنوعية التعليم "الصناعي – الزراعي – التجاري والفندقي" وفقا للعمل المرشح له، وأن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيلها شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل).



وتضمنت الضوابط الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016، بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرين، وأن يكون للمرشح خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة بالعمل كرئيس قسم "حجارة" أو وكيل قسم.



واشترطت الوزارة أن يتمتع المرشح بسمات شخصية قيادية ويشهد له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل، وألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام، وألا يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان في نطاق اللجنة المرشح لها سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أي جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب في نظاق لجنة المرشح، ويشترط ألا يكون للمرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة، والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية التوعية، وألا يكون قد أمضى 3 سنوات في رئااسة اللجنة أو وكالتها، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى عامين وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا انطبقت عليه الشروط.



أما عن قائمة الموانع العامة التي تمنع المشاركة في أعمال الامتحانات، فتتمثل في الحرمان من اعمال الامتحانات، أو توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء عدا "الإنذار، والخصم من الأجر 5 أيام فأقل"، والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو أن يكون المرشح من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، أو أن يكون من المحالين للمعاش قبل 21 أغسطس من ذات العام.



وعن إجراءات الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، فيمكن لمن يهمه الأمر طبع استمارة الترشيح من على موقع الوزارة، ثم اعتمادها من جهة العمل، وكذلك صحيفة أحوال معتمدة من جهة العمل، وتسلم للإدارة المركزية للتعليم الفني، ويرفق معها صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.



وبالنسبة للمتقدمين التابعين لقطاع القاهرة يتم تسليم استمارات الترشح والمستندات اللازمة (شخصيًا ) للغدارة المركزية للتعليم الفني، أما بالنسبة لباقي قطاعات الجمهورية فيتم التسليم في مظروف مغرق لرئيس القطاع (المختص بالإشراف على هذه اللجان) ويقوم بتسليمها إلى الإدارة المركزية للتعليم الفني.



جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الحالي 2017/2018، وسيظل مفتوحًا حتى 2 يناير 2018.



ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها (التجاري والصناعي والزراعي، والفندقي بنظام السنوات الثلاث، والخمس)، يوم 19 مايو 2018.