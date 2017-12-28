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أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا تفجير كابول المزدوج لـ 40 قتيلا

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:08 ص
صدى البلد
على صالح
ارتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي شهدته العاصمة الأفغانية «كابول» صباح اليوم، الخميس، إلى ما لا يقل عن 40 قتيلًا، و30 مصابًا، وذلك بعد أن شهدت وكالة أنباء صوت الأفغان، انفجارًا، وفقا لبيان وزارة الداخلية الأفغانية.

ويبدو أن العبوات الناسفة انفجرت على يد مهاجمين انتحاريين، وفقا لما ذكرته قناة «ايه بى تى» الأفغانية نقلا عن المتحدث باسم وزارة الداخلية في كابول.

وأفادت التقارير بأن العديد من الصحفيين من بين الضحايا، ونقلت قناة «ايه بى تى» عن نائب سكرتير وزارة الداخلية نوسرت رحيمى قوله إن انتحاري قام بتفجير أول عبوة ناسفة.

وفي وقت لاحق، انفجر اثنان من المناجم المغناطيسية، التي أنشئت على جدران مركز ثقافي، كما أوضح رحيمي أن جميع الضحايا سقطوا نتيجة الهجوم الانتحاري.

ووفقا للبيانات الأولية، يعتقد أن مكتب وكالة أنباء «أفغان فوايس» هو الهدف من الهجوم.

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