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اقتصاد

"السعيد": لدينا أحدث 3 أنظمة عالمية للإصلاح الإدارى تطبق منذ شهرين

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:14 ص
صدى البلد
آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص الإصلاح الإداري ومنها إجراء إصلاح تشريعي بقانون الخدمة المدنية، موضحه أنه قد لا يكون أفضل قانون على الإطلاق لكنه يتيح العديد من المزايا، إضافة إلى وجود نظام تقييم الأداء.

وقالت السعيد إنه بعد استحداث وحدات الموارد البشرية أصبح "لدينا أحدث 3 أنظمة في العالم قمنا بتطبيقها منذ حوالي شهرين في حوالي 3 أماكن مع وجود لجنة لتقييم أفضل "سوفت وير" منهم لاستخدامه.

وأوضحت السعيد أنه تم الانتهاء من تطوير مقترح بإعادة هيكلة الوزارات وتكوين وحدات نمطية لمكتب الوزير ووحدات نمطية مساعدة لعمل الوزارة، والانتهاء من تصميم الوحدات المستحدثة إضافة إلى الانتهاء من وضع خطة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة والانتهاء من خطط التطوير التنظيمي لعدد من الجهات الحكومية.

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