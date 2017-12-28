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منوعات

فيروس إلكتروني جديد يدمر "حاسبك الشخصي".. والخطر يبدأ من "فيس بوك"

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:20 ص
صدى البلد
محمد علي
حذرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، من فيروس إلكتروني خطير رصدته شركة "ترند ميكرو" ينتشر عن طريق تطبيق "ماسنجر" الخاص بفيسبوك أثناء استخدام متصفح "جوجل كروم"، إذ أن خبراء في الأمن الإلكتروني أكدوا مؤخرًا، أنه يقوم باستغلال الحواسب فيما يسمى بتعدين العملات الرقمية أي تشفيرها.

ويهاجم القراصنة حواسب الآخرين، بالنظر إلى الحاجة إلى تعدين العملات الرقمية مثل بيتكوين، وهي عملية تقنية معقدة اصطلح على تسميتها بالتعدين وإن كانت تتعلق بتشفير وإرسال تلك العملات من جهاز إلى آخر، وهي مسألة تحتاج طاقة عمل كبيرة، كما قد تؤدي إلى أعطال في جهاز الكمبيوتر ومكوناته.

ويجري الاستهداف، عن طريق إرسال مقطع فيديو "ملغوم" إلى المستخدم، وبمجرد الضغط عليه، يصاب الكمبيوتر الخاص به، وينتقل الخطر إلى كافة الأصدقاء على الماسنجر.

وينصح الخبراء مستخدمي التطبيق الشهير، بعدم فتح روابط الفيديو قبل التحقق من أسمائها، وكونها قد أرسلت فعليا من قبل الأصدقاء.


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