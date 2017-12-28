مئات المستوطنين يقتحمون بلدة كفل حارس وينفذون أعمال عربدة وسط البلدة

اقتحم المئات من المستوطنين اليهود ، بلدة "كفل حارس" شمال سلفيت بالضفة الغربية، بحماية من قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقال شهود عيان إن نحو 700 مستوطن اقتحموا منطقة المقامات والأضرحة وسط كفل حارس، وأدوا طقوسا تلمودية في مقامات: النبي كفل، والنبي نون، والنبي يوشع، وكانوا يصرخون بصوت عال، ويدقون الطبول، ويرقصون، ما تسبب بإزعاج الأهالي.



وأشار المواطنون إلى أن اللافت في هذا الاقتحام بأنه لم يتزامن مع أي من الاحتفالات الدينية اليهودية التي اعتاد المستوطنون خلالها على اقتحام منطقة المقامات.



وأجبر جيش الاحتلال، المواطنين الفلسطينيين على إخلاء الطرقات والمقاهي والمغادرة إلى المنازل تحت تهديد السلاح.



وتتعرض كفل حارس مرات عدة لاقتحامات مماثلة، حيث تتعمد مجموعات من المتطرفين اليهود اقتحام المنطقة بزعم أنها تحوي أماكن مقدسة لهم، رغم أنها تعد أماكن تراثية إسلامية.