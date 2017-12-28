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حوادث

شاب يطعن عاملاً بمطواة للخلاف على ثمن وجبة بالمنوفية

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد امين
طعن شاب عاملاً بمطعم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بطعنات بالصدر لخلافات على ثمن وجبة.

تلقت مديرية أمن المنوفية إخطاراً يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم "أ.ج.م" 35 سنة عامل بمطعم مقيم دائرة المركز مصابًا بجرح شبه نافذ بالصدر.

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم "ع.م.ع" 16 سنة طالب مقيم دائرة المركز وشهرته "عبد الله جزر" بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" لخلافات بسبب ثمن بعض المأكولات.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بقيامه بالتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد المصارف.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6 أحوال مركز شبين الكوم، وجار العرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

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