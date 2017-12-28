شاب يطعن عاملاً بمطواة للخلاف على ثمن وجبة بالمنوفية

طعن شاب عاملاً بمطعم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بطعنات بالصدر لخلافات على ثمن وجبة.





تلقت مديرية أمن المنوفية إخطاراً يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم "أ.ج.م" 35 سنة عامل بمطعم مقيم دائرة المركز مصابًا بجرح شبه نافذ بالصدر.





وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم "ع.م.ع" 16 سنة طالب مقيم دائرة المركز وشهرته "عبد الله جزر" بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" لخلافات بسبب ثمن بعض المأكولات.





تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بقيامه بالتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد المصارف.



