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أخبار البلد

"مصر للصوت والضوء": العالمي ديفيد فانديتا تحت سفح الهرم ليلة رأس السنة

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:20 ص
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت شركة مصر للصوت والضوء (إحدي الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق) استضافتها احتفالية رأس السنة الميلادية، تحت سفح الهرم على مسرح الصوت والضوء، والتي تقيمها إحدى الشركات المنظمة للحفلات بشكل خاص لعملائها، وذلك منتصف ليلة 31 ديسمبر 2017 حتى ساعة استقبال العام الجديد.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سامح سعد " إن الحفل سيحييه الـ"دي جي" العالمي ديفيد فانديتا، وعازف الكمان مارسيلو، بالإضافة إلى إقامة عروض ليزر، وأضاف - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس - أن الشركة قدمت كافة التسهيلات لإقامة الحفل إيمانا برسالة الشركة القابضة للفنادق والسياحة، وشركة مصر للصوت والضوء، بدعم السياحة الثقافية والترفيهية القادمة إلى مصر بصورتها الحقيقة؛ ليصل للعالم كله فرحة الشعب المصري بقدوم عام جديد من الاستقرار وعودة السياحة إلى عهودها السابقة.

ودعا سعد القنوات التليفزيونية والإعلام لتصوير العد التنازلي وإضاءة الأهرامات ترحيبا بالعام الجديد، بدون أية رسوم تصوير تخص شركة الصوت والضوء لهذا الحدث، موضحا أن مدة تصوير هذه الاحتفالية ستكون 10 دقائق (خمس دقائق قبل منتصف ليل نهاية عام 2017، وخمس دقائق بعد منتصف الليل واستقبال عام 2018).

وأكد حرص الشركة على استضافة مثل تلك المناسبات التي تبرز أهمية المناطق الأثرية المصرية وجمالها، وتروج للسياحة الثقافية لمصر بصورة كبيرة سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

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